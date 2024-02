Noé Magallón Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco .-A 33 horas de que la megafuga de combustible causó alarma en Tololotlán y colonias aledañas, en los límites de Tonalá, Juanacatlán y El Salto, el poliducto de Pemex fue reparado y la calma comenzó a regresar para los pobladores.

Javier Alejandre y su familia viven cerca del lugar donde ocurrió la emergencia el viernes.

Ayer, desde la cochera de casa veía pasar a las autoridades y a uno que otro vecino que regresaba a su domicilio para sacar alguna cosa que necesitaba.

«No nos salimos en sí, nosotros no nos salimos. Dijeron que nos saliéramos y no nos quisimos salir. Has de cuenta que dijimos ‘ahorita va a pasar y se va a quitar’; no se aguantaba nomás el olor a gasolina, pero en sí no tuvimos miedo», dijo.

«Y luego si nos hubiéramos salido y ya no nos iban a dejar entrar; nos íbamos a salir con el carro y dije, ‘mejor, qué bueno que no nos salimos’, porque ya ves que bloquearon todo y no te dejan entrar».

Pero la familia, comentó, tampoco tenía dónde quedarse y temía que se metieran a robar a su casa.

«El problema fue ayer (viernes), pero hoy (sábado) ya amaneció tranquilo, sin el olor; pero ayer sí nos dolía la cabeza y nos sentíamos medio mal porque fue un olor tremendo».

Javier, su esposa y el hijo de ambos se dieron cuenta de la contingencia cuando un vecino llegó a decirles que se salieran, alrededor de las 5:00 horas.

«Pensábamos que primero era el caño, pero ya después nos dimos cuenta de que (era gasolina); pues aquí se veía el chorrote de gasolina que estaba pa’rriba.

«No nos acercamos tampoco, aquí nos quedamos adentro. Los vecinos nos dijeron que nos saliéramos, pero de que haya llegado alguna autoridad (a decirnos), no».

Los habitantes que decidieron quedarse en sus hogares, como ellos, tuvieron que estar sin energía eléctrica hasta la tarde de ayer.

El hombre, quien se dedica a pintar vehículos, dijo que Puente Grande, donde vive, y que colinda con Tololotlán, tiene problemas de agua y que es normal ver pipas pasar constantemente.

Eso, al mismo tiempo, les impide saber si alguna pudiera llevar combustible robado.

Fidel Puebla, otro vecino, fue uno de los 2 mil 100 evacuados, aunque él regresó a su casa ayer sólo por unas cosas.

«Estamos a lo que digan las autoridades; uno quisiera seguir con sus actividades, pero no se puede.

«Prácticamente uno viene a recoger cosillas que uno tiene, a echarle un ojito nomás (a la casa)», compartió.

Él y su familia durmieron con sus papás, quienes viven cerca.

«Pues es que sí pasan muchas personas (desconocidas), pero no le sabría decir, la verdad. Es que como hay mucha gente acá donde están trabajando (las autoridades), pues uno no sabe cómo le hagan (los huachicoleros)».

Agregó que hace muchos años hubo una fuga de combustible similar en la misma zona, aunque en otro punto del poliducto.