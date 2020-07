Poner al corriente los trámites y documentación que se deben realizar ante el Registro Público de la Propiedad se ha convertido en un “dolor de cabeza” en el cual se está trabajando para darle solución, ya que después del hackeo que sufrió en febrero pasado su equipo de sistemas, se han presentado otras situaciones ajenas a la dirección y al personal, que han hecho lento el proceso de ajustes.

Así lo reconoció el secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), Armando Roque Cruz, quien refirió que apenas se había puesto en operación en marzo, cuando tuvieron que limitarse las actividades, debido a la presencia del COVID-19 en la entidad.

“Vamos avanzando, hemos tenido complicaciones ahora con la nueva normalidad que vivimos, desgraciadamente tuvimos que cerrar unos días porque tuvimos contagiados, pero ya han vuelto el 90% de los que estuvieron en confinamiento y los especialistas trabajan en el tema del sistema”.

Se espera que pronto se vuelva a retomar el ritmo que se tenía con la intención de arreglar todo desperfecto y retomar los trámites en el tiempo que ya se había acortado en el RPPC.

La situación se ha platicado con notarios, desarrolladores y promotores de vivienda e inclusive con abogados, “les pedimos paciencia y nos tengan confianza. Sí estamos preocupados por la situación, pero también estamos ocupados en darle solución”; es un tema en el que la mayoría ha mostrado comprensión, pero hay quienes no lo han entendido así y sus razones tienen, pero “estamos avanzando”, insistió.

Roque Cruz resaltó que se tiene conocimiento del problema que se genera a los sectores económicos con la lentitud que todavía se tiene en los trámites, “pero estamos trabajando arduamente en enderezar el Registro Público de la Propiedad, no es un tema fácil y a cada persona con la que se ha platicado del tema, se ha dicho la realidad, algunos no lo han entendido, pero es una situación que no estuvo en manos de nosotros”, pues dijo, los intentos de intromisión en la tecnología son algo que ha ocurrido en todo el mundo.

