A pesar de que en Aguascalientes cada día hay más promoción por el registro de marca, he detectado personalmente una «laguna cultural» por el tema. Se han expuesto los beneficios, e incluso se brindan apoyos económicos, sin embargo, todavía se ignora todo lo que conlleva crear una identidad.

La idea general de registrar una marca existe en la población: protegerla ante imitadores. Y en un mundo como este donde el internet nos presenta un sinfín de ideas en segundos, se corre el riesgo de que estas sean robadas o que no puedan proceder, si te gustó un diseño o nombre para tu negocio, y piensas hacer el trámite… ¡El IMPI no te protegerá «sólo por haber pagado»!

Me alegra cada vez que escucho a los dueños de negocios que confían en sus familias cuando se trata de diseñar una marca, existen varias aplicaciones que facilitan este proceso, y honestamente no me pongo a investigar si estudiaron un curso de diseño o carrera afín, aplaudo las ganas de trabajar… pero no puedo ignorar el peligro que pueden vivir, aun si llevan mucho o poco tiempo con ese distintivo.

Los recursos visuales que brinda Canva o las imágenes que guardamos en Google y Pinterest sirven solamente como INSPIRACIÓN, toda clase de plagio no es ni debe ser tolerable, a nadie le gusta que le roben, por mucho que te guste un trazo o denominación, si no es tuyo y aparte está registrado, y tu intención no es dañar a nadie… ¡Te puedes enfrentar a una infracción!

Para evitar lo innecesario, en marketing se realiza un «benchmarking competitivo», lo cual consiste en analizar las marcas que componen la competencia y así crear un concepto nuevo y llamativo; en propiedad intelectual se lleva a cabo un «estudio de viabilidad», donde se revisa la probabilidad de éxito de una solicitud, mediante fonética, clase, entre otros elementos. Ambos procedimientos son complementarios y necesarios.

¿Sabías que la palabra «cuba» está protegida? De acuerdo con el portal ‘LexLatin’, en 2018, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual aclaró que la dicha no puede ser registrada en México sin la autorización previa del gobierno cubano, aun si lleva una letra repetida, por fonética está prohibido. Si esto te sorprende, ahora imagina cuántas palabras tienen esta misma suerte, probablemente estás usando una, te invito a que lo averigües.

Si tu marca lleva tiempo operando en el mercado, nunca es tarde para registrarse y, dado el caso, hacer los cambios correspondientes; o si apenas vas a crearla, recuerda que el éxito no depende de su atractivo visual, hay que cumplir con la Ley que, a fin de cuentas, nos favorece.

