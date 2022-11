Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un faltante de 28.3 millones de pesos, así como pagos a estudiantes ya fallecidos o que ya tenían otro apoyo en el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar «Benito Juárez» y el de «Becas Elisa Acuña».

En el caso de las Becas de Educación Básica, indicó un faltante por 27 millones 155 mil 200 pesos que no fueron cobrados por 8 mil 515 familias beneficiarias, pero hasta el 13 octubre no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

En su informe de la Cuenta Pública 2021, la ASF reportó también un retraso de hasta siete meses en el pago de esas becas a 601 mil 922 familias, a través del Banco del Bienestar.

Por las elecciones del 6 junio de 2021, indica el reporte, se suspendió temporalmente el pago de los apoyos, de mil 680 pesos bimestrales. Sin embargo, en enero del 2022, el Banco aún tenía pagos pendientes a 601 mil 922 familias por mil 926 millones 155 mil pesos, y se le solicitó entregarlos a más tardar el 28 de febrero.

«Se identificó que dichos pagos se realizaron entre marzo y septiembre de 2022, sin que se justificaran las razones por las que no fueron dispersados oportunamente en detrimento de las familias beneficiarias en condición de pobreza o marginación», afirmó el reporte.

El Banco del Bienestar sólo entregó el pago a 576 mil 549 familias, por mil 844 millones; devolvió 54 millones que correspondían a 16 mil 858, pero no los 27.1 millones equivalentes a 8 mil 155 familias.

La Auditoría señaló además un pago excesivo al Banco del Bienestar, pues en su convenio de colaboración estipuló no una tarifa por operación de dispersión, sino por el monto que recibieran los beneficiarios. Es decir, que con la suspensión temporal se entregaron varios bimestres en un solo pago y el Banco de Bienestar cobró como si hubiera hecho más de una entrega.

«Dicha institución financiera se había comprometido a reducir el costo de dispersión de los apoyos, lo cual fue una de las razones por las que se seleccionó al referido banco como instancia liquidadora», sostuvo la Auditoría.

En el caso de las Becas Becas «Elisa Acuña», que apoyan a egresados y docentes de Educación Superior hasta por 250 mil pesos, la Auditoría señaló un faltante de 1 millón 144 mil 800 pesos, pues se realizaron pagos de entre uno y seis meses a 23 beneficiarios ya fallecidos y 146 becarios que simultáneamente recibieron apoyos del programa «Jóvenes Escribiendo el Futuro», lo cual no estaba permitido.

Por estos motivos, la ASF solicitó fincar cuatro sanciones administrativas y emitió tres recomendaciones.