Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene un registro de 92 mil personas desaparecidas en el País.

Teresa Guadalupe Reyes, titular de la dependencia, aseguró ayer que este registro tiene movilidad, a partir de cinco nuevas categorías determinadas por el Gobierno federal con la participación de dependencias públicas.

«El ejercicio de búsqueda generalizada se hizo con los datos de la página pública que se presentó el día 22 de agosto. Entonces, podríamos decir, conforme al dato de 110 mil que había en esos momentos, que hemos localizado 16 mil y seguimos buscando 92 mil aproximadamente con diferentes niveles de aproximación.

«Convocando a la población a que nos ayude, a seguir coordinando institucionalmente todo lo que se va para localizar y para encontrar indicios y en ese sentido estamos trabajando de manera segmentada el registro», comentó la Comisionada en conferencia en Palacio Nacional.

De acuerdo con los datos expuestos en la mañanera, desde agosto se tenía el registro de 110 mil 964 personas desaparecidas.

Hasta hoy, el Gobierno ha localizado a 16 mil 681 y al hacer la resta la cifra total sería de 94 mil 283 personas desaparecidas. Sin embargo, se aclaró que existen mil 951 registros duplicados; por lo tanto el resultante de los desaparecidos en el País -como aseveró la Comisionada de Búsqueda- es de 92 mil 332.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que estas cifras han estado siendo utilizadas con «fines politiqueros».

«Vamos a estar informando y va a quedar claro, es un proceso, se tiene que atender para que no quede ninguna duda, porque ya hay signos, indicios de que se quiere utilizar esto con fines politiqueros», expresó.

Señalan simulación

El senador Emilio Álvarez Icaza calificó como absurdo el padrón de desaparecidos dado a conocer ayer por el Gobierno federal y demandó al Presidente López Obrador informarle a las familias dónde están sus seres queridos.

«El problema, Presidente, es que ni usted ni su Gobierno han hecho lo que les corresponde y mandata la ley. Lo que han hecho es traicionar a las víctimas, es atacar a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales que, de hecho, hacen lo que a las autoridades les corresponde», acusó en un video difundido a través de su cuenta de X.

«Se han dedicado ahora, con este absurdo y nuevo padrón, a desaparecer a los desaparecidos y, de facto, lo que están haciendo es un nuevo pacto de corrupción e impunidad».

Álvarez Icaza exigió al Mandatario federal informar a las familias dónde están sus seres queridos, porque -de lo contrario- no se puede tener legitimidad para hablar sobre el tema.

«Mientras usted no avance en justicia, en verdad, en reparación y no repetición, usted será sólo un encubridor y un simulador. Podrá decir lo que quiera, podrá vociferar, podrá atacar a personas defensoras de derechos humanos, pero mientras usted no diga dónde están esas personas, en realidad lo que está haciendo es pura simulación», lanzó.

En contraste, el voceo de Presidencia, Jesús Ramírez, defendió la Estrategia Nacional de Búsqueda, la cual, dijo, se propone encontrar con vida a los desaparecidos.

Ramírez reiteró que ningún registro será borrado, aun cuando las personas hayan sido localizadas.

