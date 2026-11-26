La población ocupada de Aguascalientes aumentó en 60 mil personas durante el último año, al alcanzar un total de 711 mil 879 trabajadores en el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, informó que el crecimiento de la ocupación laboral se distribuyó entre distintas actividades productivas, principalmente en la industria manufacturera y el sector de servicios.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, alrededor de 30 mil personas se desempeñaron en actividades agropecuarias, 219 mil en el sector industrial y 459 mil en el comercio y los servicios. Estos dos últimos rubros concentraron la mayor parte de la población ocupada en la entidad.

Los servicios profesionales, financieros y corporativos registraron un incremento anual de 16 mil personas ocupadas, seguidos de la industria manufacturera, con 15 mil; los restaurantes y servicios de alojamiento, con 12 mil; los servicios sociales, con 10 mil, y el comercio, con 4 mil.

Asimismo, el número de empleadores aumentó en 3 mil 16 respecto al tercer trimestre de 2025, mientras que la población ocupada con ingresos superiores a tres salarios mínimos creció en 9 mil 512 personas durante el mismo periodo.

Garza de Vega consideró que estos indicadores reflejan la capacidad de las distintas actividades económicas para generar oportunidades laborales, tanto en establecimientos industriales como en comercios y empresas prestadoras de servicios.

Cabe precisar que las cifras de la ENOE comprenden tanto a trabajadores formales como informales, por lo que el incremento de la población ocupada no equivale necesariamente a la creación de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.