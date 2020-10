Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-México carece de un diagnóstico específico sobre el estado de salud de los 550 mil 053 pacientes recuperados por Covid-19, aseguró Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.

“Un diagnóstico específico de cuál es el estado de las personas que se recuperaron no lo tenemos a la mano ahorita para presentarlo”, reconoció el funcionario.

Sin embargo, aseguró, se estima que menos del 5 por ciento de los aliviados registra secuelas y requerirá terapia pulmonar.

“En general, las personas que enferman de Covid-19 tienen un cuadro leve y moderado, y no van a tener ninguna secuela”, explicó.

“(Algunas de) las personas que hayan tenido un cuadro grave, un cuadro crítico, son las que requerían algún tipo de rehabilitación pulmonar. De estas 500 mil personas que estimamos se han recuperado, no representarán ni el 5 por ciento”.

Indicó que estos pacientes necesitan principalmente rehabilitación pulmonar y que el país tendrá la capacidad para rehabilitar a los poco más de 27 mil recuperados que lo necesiten.

Asimismo, admitió que es necesario incrementar el número de rehabilitadores pulmonares, aunque se desconoce a cuánto ascienden éstos.

Dijo que para ofrecer este tipo de terapias a las personas con secuelas de Covid-19 se cuenta con el sistema DIF y Fundación Teletón.

Además de que se inició una estrategia de telerehabilitación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).