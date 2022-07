Claudia Guerrero y Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El costo del Tren Maya aumentó en más de 172 por ciento, al pasar de 150 mil millones de pesos, en 2018, a más 409 mil millones de pesos, en este 2022.

El monto actualizado fue informado ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la obra de infraestructura habría alcanzado un costo de 20 mil millones de dólares.

La cantidad fue mencionada entre una lista de inversiones realizadas en obras y proyectos prioritarios de este sexenio.

«Tenemos mucha inversión pública. Se reinició la coquizadora de Tula, 2 mil 500 millones de dólares. Se acaba de autorizar una nueva coquizadora en Salina Cruz, igual, 2 mil, 3 mil millones de dólares. Nada más esas dos. Estamos invirtiendo en la rehabilitación de las plantas de fertilizantes, son más de 500 millones de dólares», dijo.

«En infraestructura carretera, muchísimo. La refinería de Dos Bocas ya operando, alrededor de 12 mil millones de dólares. El Tren Maya, 15, 20 mil millones de dólares. Nunca se había invertido tanto».

De acuerdo con Fonatur, el costo del Tren Maya se ha incrementado de manera paulatina, desde que inició su construcción. Además de la inflación y del impacto de la pandemia, el precio de la obra se disparó como consecuencia del cambio de trazos.

En octubre de 2021, durante una comparecencia en el Senado, el entonces titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, informó que la obra ya había alcanzado un costo de 230 mil millones de pesos.

Minimiza amparo

El Presidente aseguró ayer que la suspensión ratificada por un juez contra el Tramo 5 del Tren Maya no tendrá ningún efecto en la obra.

Sostuvo que el fallo judicial no representará un freno a los trabajos, ya que ahora está catalogada como seguridad nacional.

«Ya el tramo este, ya es de seguridad nacional. (La decisión del juez) no tiene ningún efecto y la verdad, ¡qué ganas tienen de parar el tren! y van a terminar subiéndose al tren», soltó, provocando las carcajadas de funcionarios federales.

El pasado lunes, el juez federal Adrián Novelo rechazó revocar la suspensión definitiva contra las obras del Tramo 5 Sur, como pidió el Gobierno.

Para la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Demas), impulsora del amparo, la suspensión definitiva sigue surtiendo efectos mientras las autoridades responsables no cumplan los requisitos establecidos.

El Presidente reconoció ayer que tiene poco tiempo para concluir la obra y que eso no sólo representa una presión para su Gobierno, sino también para sus adversarios que pretenden frenar el proyecto.

Reiteró que tiene intenciones de inaugurarlo en diciembre de 2023, a sólo siete meses de que concluya su mandato y a pesar de las acciones legales tomadas por sus críticos, a quienes calificó de «traviesos».