Ailyn Ríos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La reducción en los ingresos, el éxodo de contenidos de unas plataformas a otras y la aparición de nuevos competidores están reconfigurando el mercado de streaming en México y el mundo.

Como parte de esta reconfiguración, recientemente las acciones de Netflix perdieron más de un tercio de su valor y tuvo su primera caída de suscriptores en una década.

En contraste, plataformas como Disney + y HBO Max ganan terreno frente Netflix, que es una de las más costosas del mercado, lo que se ha reflejado en menor calidad de sus contenidos y la pérdida de licencias que sus competidores migran a plataformas propias.

Netflix cuenta con aproximadamente 214 millones de suscriptores en el mundo y tiene una participación del 43 por ciento, según Human Connections Media.

En México, en diciembre de 2021 la participación de Netflix era de 63.5 por ciento, 11.1 puntos menos que en 2020, según datos de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Por otra parte, Disney+ aumentó 7.3 puntos su presencia en el mercado para cerrar 2021 con una participación de 12.6 por ciento. HBO Max ganó 5.3 puntos de participación en el mercado respecto al año previo.

El surgimiento de nuevas plataformas, contenidos y cambios en los costos de los servicios van a continuar reconfigurando el mercado en el corto plazo hasta tener una participación más pareja de los competidores, consideró Gonzalo Rojón, director de Análisis de The CIU.

«Quizá en los próximos dos años el rebalanceo sea mayor y quede pareja la participación de las peladoras, sumado a las nuevas que salgan», dijo.

Con la diversificación de las plataformas, el pago de múltiples servicios se complica para los consumidores, por lo que 33 por ciento estiman limitar el gasto de forma considerable el próximo año, según Accenture.

El 44 por ciento del total de usuarios tiene dos o más plataformas contratadas, el resto solo está suscrito a una, indica The CIU.

Para Isabel Rafferty, CEO de CanelaTV, plataforma de streaming basada en publicidad, esta reestructura del mercado es una oportunidad para que los servicios de video bajo demanda gratuitos a cambio de publicidad detonen su presencia entre los consumidores.

