Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que hay más de 3 mil «necesidades» que deben ser atendidas con alta prioridad, como la dotación de agujas, sondas, camillas y oxímetros.

Tras recorrer 166 de 277 hospitales, como parte de la estrategia Piso por Piso, el personal directivo comprobó que eran ciertas todas las denuncias de médicos, enfermeras, camilleros, asistentes y administrativos, sobre la falta de los insumos más elementales y del déficit de personal, que derivan en una mala atención a los derechohabientes.

Por medio de una tarjeta informativa, el IMSS señaló que recopiló un total de 7 mil 474 «necesidades», de las cuales 3 mil 122 son de prioridad alta.

En equipo médico, se generaron 972 registros sobre la falta de monitores de signos vitales, camillas, oxímetros y bombas de infusión.

En cuanto a insumos, se generaron otros 751 reportes por falta de agujas, sondas, jeringas y tiras para medir glucosa.

Sobre conservación y mobiliario, el personal directivo levantó 522 registros sobre la necesidad de abastecer de climatización, agua, baños, tomas de oxígeno, sillas y camas.

Finalmente, se levantaron 385 reportes sobre la falta de enfermería, médicos, camilleros y la cobertura de ausencias.

Las cifras cierran hasta el día 16 de octubre, tras concluir la supervisión en el 100 por ciento de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, el 65 por ciento de los hospitales regionales, 58 por ciento de los hospitales generales de zona y 46 por ciento de los generales de subzona.

En las entidades de Aguascalientes, Campeche, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas ha concluido la supervisión de hospitales.

En los siguientes días la supervisión se concentrará en los hospitales generales de subzona en Jalisco, Estado de México Poniente, Chihuahua y Sonora.

«Con este diagnóstico, el IMSS priorizará la atención por insumo, equipo y unidad médica hasta concluir los 111 hospitales pendientes», destacó el Instituto sobre los resultados de los recorridos que instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum, a raíz de las manifestaciones del personal para exigir un mayor incremento salarial y denunciar la escasez de insumos y medicinas, lo que impide atender debidamente a los pacientes.