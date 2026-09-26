Ernesto Sarabia Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Frente a la especulación acerca de la tasa de referencia de la Reserva Federal (Fed) y el anuncio monetario del Banco de México, el tipo de cambio acumuló un sólido repunte entre el 18 y 25 de septiembre, situación que se reflejó en el peor resultado para el peso desde comienzos de marzo de este año.

En el Foreign Exchange Market (Forex) o mercado internacional de divisas, el dólar bajó 4.34 centavos el viernes a 17.6824 unidades, pero en la semana acumuló un aumento de 45.23 centavos, según los datos de Bloomberg.

Así, el tipo de cambio en el Forex vio su mayor avance semanal para el dólar en 29 semanas, lo que se tradujo en el peor resultado para el peso desde el lapso entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 2026, en que el billete verde subió 57.36 centavos.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, aseguró que la depreciación semanal del peso es la mayor desde la semana terminada el 6 de marzo de este año.

La depreciación del peso se debió a dos factores, entre los que se encuentra el fortalecimiento del dólar ante la expectativa de incrementos adicionales a la tasa de interés de la Fed, dijo Siller.

Al cierre de la semana, el mercado está descontando un incremento de 25 puntos base a la tasa de interés para el 9 de diciembre y dos incrementos de 25 puntos base para 2027, el primero el 17 de marzo y el segundo el 9 de junio.

Otro elemento es el debilitamiento del peso mexicano, según Siller, ante la expectativa de que el Banco de México mantendrá sin cambios su tasa de interés, a la par de un episodio de aversión al riesgo por la posibilidad de que EU imponga restricciones a las exportaciones de diésel.

El 24 de septiembre, el Banco de México anunció su decisión de mantener la tasa de interés sin cambios en 6.50 por ciento por decisión unánime de la Junta de Gobierno.

Desde el 15 de septiembre, cierre previo al incremento a la tasa de interés de la Fed, al 25 del mismo mes, las divisas más depreciadas son: el peso colombiano, con 6.26 por ciento; el peso mexicano, con 3.11 por ciento; el zloty polaco, con 2.03 por ciento; la corona noruega, con 1.82 por ciento; la libra esterlina, con 1.71 por ciento; y el dólar neozelandés, con 1.68 por ciento, refirió Siller.

Las únicas divisas apreciadas en este periodo fueron el won surcoreano, con 0.72 por ciento; el dólar taiwanés, con 0.36 por ciento; el ringgit de Malasia, con 0.29 por ciento; la rupia india, con 0.14 por ciento; y el dólar de Hong Kong, con 0.01 por ciento.

Los especialistas de Monex Casa de Bolsa comentan que, a pesar de la ganancia de hoy, el peso continúa mostrando cierta presión después de los movimientos observados durante la semana, en un entorno donde persisten las expectativas de una Fed más restrictiva y un diferencial de tasas entre México y EU más estrecho, tras la decisión de Banco de México de mantener la tasa en 6.50 por ciento.