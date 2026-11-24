Aguascalientes tiene asignados 977 millones 481 mil 484 pesos por concepto de participaciones federales correspondientes a octubre de 2026, de acuerdo con el informe publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, mediante el Acuerdo 172/2026.

El monto se integra principalmente por 882 millones 782 mil 38 pesos del Fondo General de Participaciones; 74 millones 236 mil 197 pesos del Fondo de Fomento Municipal, y 20 millones 463 mil 249 pesos correspondientes a las participaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El documento precisa que las cifras de octubre corresponden a las participaciones calculadas con base en la recaudación federal participable de septiembre de 2026. En el mismo acuerdo, la SHCP dio a conocer las diferencias correspondientes al segundo ajuste cuatrimestral de 2026, periodo en el que Aguascalientes registró un saldo negativo de 78 millones 366 mil 384 pesos.

La principal diferencia se presentó en el Fondo General de Participaciones, con un ajuste negativo de 86 millones 883 mil 277 pesos. En contraste, la entidad registró diferencias positivas por 4 millones 998 mil 613 pesos en el Fondo de Fomento Municipal y por 3 millones 518 mil 280 pesos en las participaciones del IEPS. La suma de estos conceptos arroja la diferencia negativa de 78.3 millones de pesos señalada en el cuadro 35 del acuerdo. Se trata del resultado del cálculo del segundo ajuste cuatrimestral, por lo que el documento no precisa por sí mismo la fecha ni la forma en que se aplicará cualquier compensación o descuento relacionado con esa diferencia.

Por otra parte, Hacienda determinó para Aguascalientes 164 millones 957 mil 604 pesos del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), correspondientes al tercer trimestre de 2026. Este monto se integra por 57 millones 578 mil 548 pesos correspondientes al fondo base de 2013 y 107 millones 379 mil 56 pesos derivados del crecimiento del fondo durante 2026.