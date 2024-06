Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. – Al abrazar su libertad como artista independiente, Paty Cantú ya se considera dueña de su arte, y el primer paso es compartir con los fans la culminación de su trilogía de materiales basada en su carta astral, inspirada en su lado cursi, sexy y aventurero.

La cantautora lanzará en unas semanas más Sagitario, su primera producción desde que dejó las disqueras. «Sagitario es mi signo de sol, digamos que es el principal que me rige para los creyentes y para los que no. Es un signo que representa mucho poder, nobleza, aventura, honestidad y un filtro para el bien y el mal.

«En esta nueva era lancé, previamente, mis EPs con mi ascendente y mi luna, Piscis y Leo, y ahora mi signo (Sagitario) será el primer álbum que lanzo en esta etapa independiente», dijo Cantú, en entrevista.

Sin desvelar los nombres de las canciones, la intérprete adelantó parte de la temática de las mismas, de las cuales cinco saldrán este año y el resto en 2025, cuando se estrene el álbum.

NO LE RINDE CUENTAS A NADIE

Con más de 20 años de trayectoria profesional, Cantú no ha parado de trabajar, y hoy, cuando no depende de una disquera, después de haber formado parte de las filas de EMI Music (que luego se integró a Universal Music), la intérprete de «Corazón Bipolar» puede componer a su antojo sin tener que rendirle cuentas a nadie.

ASÍ LO DIJO

«Las comunidades se parecen entre sí, yo me parezco a mis fans y ellos a mí, pero podemos ser súper diferentes y tener cosas en común, como el amor a la música y valorar la diversidad».

Paty Cantú, cantautora