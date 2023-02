Disminuyen los precios de la compra de leche a productores para la elaboración de quesos en perjuicio del sector ganadero local, señaló el presidente la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, Juan Pablo Franco Díaz.

Durante el último mes se ha registrado una disminución en el precio ofrecido a los productores de leche, que está generándose ante el incremento de la adquisición de leche en polvo o deshidratada para la elaboración de quesos, enfatizó.

Expuso que la compra de leche para elaboración de queso se situaba entre 10 y 9 pesos, pero lamentablemente se está colocando en sólo 8 pesos por litro, lo que golpea principalmente a quienes producen pequeños volúmenes.

“Están importando demasiada leche en polvo, que no es de buena calidad, sabemos que no somos autosuficientes a nivel nacional y se tiene que importar, lo que siempre nos ha pegado”, consideró.

Advirtió que algunos pequeños productores ya no han podido colocar su producción que estaba destinada a la elaboración de quesos entre las principales fabricantes de queso.

Estas condiciones son muy adversas en general para los grandes y medianos productores, aunque se afecta principalmente a pequeños productores porque de un día para otro ya no tienen la forma de vender toda la leche que producen.

Si esto no fuera suficiente, se menciona que incluso podrían ofrecer precios de compra más bajos, especialmente en el caso de pequeños productores, quienes tienen más necesidad de colocar los volúmenes producidos.

Indicó que en el marco de la celebración de asamblea de la Asociación de Productores de Leche en la entidad, se busca establecer un diálogo con los asociados en general, para conocer las situaciones que están afectando a los ganaderos lecheros.

Advirtió que los efectos de la importación de leche en polvo es una de las principales problemáticas que no han logrado frenarse, como una abierta competencia contra la producción mexicana.