Mayolo López y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La exigencia del petista Gerardo Fernández Noroña de ser designado como líder de la mayoritaria bancada de Morena en la próxima legislatura del Senado, al considerar que tiene ese derecho tras haber quedado en tercer lugar de la interna presidencial el año pasado, provocó molestia generalizada en las filas morenistas.

El todavía jefe de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, cuestionó el arrebato de Fernández Noroña y llamó a no distraerse con conflictos internos.

«No es válido, en este momento de diseño y construcción del segundo piso de la 4T, distraernos con conflictos o divisiones internas, debido a que nuestra energía debemos enfocarla íntegramente a la revisión de la agenda legislativa y a la fortaleza de la Presidenta Claudia Sheinbaum», planteó Monreal en entrevista.

En opinión del que será jefe de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, no le ayuda a la virtual Presidenta electa ninguna división interna.

«La historia en el mundo nos demuestra que, cuando surgen facciones, destruyen movimientos sociales trascendentes», aseveró.

«Todos tienen derecho a opinar en un movimiento tan amplio como lo es Morena, pero frente a los ataques y descalificaciones, le reitero a quien esté en esa posición mi respeto, pero los conmino a que trabajemos en unidad con la doctora Claudia Sheinbaum, cuya tarea es enorme y los desafíos del México moderno requerirán del esfuerzo y la coordinación de todos. No debemos distraernos».

En videos divulgados ayer por Fernández Noroña, el todavía diputado federal aseguró que había quedado en tercer lugar en la interna presidencial de Morena y que, en virtud de los acuerdos establecidos entre los participantes, a él le correspondería liderar a los senadores del partido.

Por la tarde, tras reunirse con Sheinbaum y con dirigentes morenistas, Monreal llamó a evitar un desgaste de energía en reyertas internas, pues afirmó que se requiere la unidad de todos los que participaron en el proceso interno de selección del aspirante presidencial.

«Él (Fernández Noroña) es indispensable en la lucha democrática que hemos llevado a cabo y respetamos su actitud; simplemente en el movimiento hay muchas voces y, de manera personal, yo pienso que no nos debemos distraer ni gastar nuestra energía en reyertas internas», dijo a reporteros.

«Parte de su llamado a los actores políticos que participamos fue el que mantengamos la unidad, que no nos distraigamos. La convocatoria de ella fue muy sensible y muy amigable a todos los actores políticos, a la coalición que formamos el verde, PT y Morena y que ella hace una exhortación a que mantengamos la cohesión y la unidad».

El ex aspirante presidencial Adán Augusto López, quien sería designado como coordinador de la bancada morenista en la próxima legislatura del Senado, afirmó que Fernández Noroña tiene todo el respeto de los morenistas y valoró su aporte al movimiento.

«Gerardo es nuestro compañero, es nuestro amigo desde siempre. Tiene todo nuestro respeto, nuestro afecto; es un compañero valioso y es uno de los activos del movimiento», afirmó López tras salir ayer de la Casa de Transición de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.