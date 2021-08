Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que legisladores no hayan incluido el tema de la revocación de mandato para el periodo extraordinario, lo que calificó como “malas intenciones”.

“Ayer me entero de que de reúnen los senadores de todos los partidos y convocan a un extraordinario para tratar el desafuero de unos políticos, pero no incluyen en la orden del día la ley para llevar a cabo la revocación de mandato, la reglamentaria, imagínense cuánto tiempo ha pasado, ahora resulta que no quieren la revocación de mandato, todos en general”, expuso en conferencia mañanera.

“No se han enterado que hace falta esa ley reglamentaria, porque aunque esté en la Constitución no se va poder llevar a cabo la revocación de mandato y esto es con malas intenciones”.

El Mandatario urgió que se incluya pues es una ley para que la gente decida.

“Es deliberado, aprovecho para hacer un llamado respetuoso a qué resuelvan, a todos, y que se convoque, porque ya ha pasado bastante tiempo, que se aprueben o no las dos leyes que están ahí desde hace tiempo, una que es la ley reglamentaria para la revocación de mandato, me pregunto ¿por qué no quieren? Tiene que ver con el miedo al pueblo, miedo a la democracia, no son demócratas, tienen que ver que no se han enterado que falta esa ley para que la gente decida”, dijo.

“Entonces esa es una, y la otra es que propuse que el Presidente no contara con fuero, aprobaron la reforma constitucional solo para el caso del Presidente, porque la planteé para todos, no pasó y no pasó, volví a insistir, y les insinué que solo incluyeran al Presidente, y se aprobó que pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano, ya está en la Constitución, pero falta la ley reglamentaria y lo mismo, ayer convocan a extraordinario y resulta que no incluyen tampoco la aprobación”.