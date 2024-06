Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las autoridades sanitarias de México reprocharon ayer el manejo de la información que atribuyó a la gripe aviar el deceso de un hombre en el País.

La Secretaría de Salud afirmó ayer que el paciente contagiado no murió a causa del virus de la influenza A (H5N2).

En la conferencia mañanera, el titular de Salud, Jorge Alcocer, dijo que, si bien el paciente tuvo el virus, murió de «otras causas».

El Secretario recalcó que el paciente tenía otras enfermedades como diabetes y problemas renales.

«No se ha precisado (la causa de muerte), pero básicamente son la falla renal y, desde luego, la falla respiratoria que tuvo en cuestión de horas», expuso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el martes la primera muerte de infección humana por el virus A (H5N2) detectado en un residente del Estado de México, de 59 años.

Los familiares del paciente fallecido informaron que desarrolló fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general.

Alcocer aseveró que el comunicado de la OMS sobre el caso de gripe aviar en México es «bastante malo», pues, afirmó, ofrece información imprecisa.

«Esta es una nota que hay que tomar con prudencia porque no es precisa», sostuvo ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«De entrada, (la OMS) habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa y sin que se haya dictaminado, y sólo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo».

«Pero va tener hoy una reunión para precisar esto», apuntó.

El Secretario explicó que el paciente fue atendido en el Instituto de Enfermedades Respiratorias por un «problema respiratorio».

«Se le tomaron varias muestras, como siempre se hace en pacientes que están en condiciones no muy buenas, este paciente diabético, con problemas del riñón, se le atendió», mencionó.

«Pero básicamente lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus A(H5N2), que está ligado a la gripe aviar».

«Y desde luego en este caso puede ser, desde luego, un aviso epidemiológico en el caso de las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y que trabajan en ellas».

Alcocer subrayó que el paciente llegó a atenderse por «manifestaciones de otro tipo» y enfatizó que las infecciones en humanos son «muy leves».

«Hasta ahora no hay ninguna evidencia de transmisión humano-humano, el paciente que, repito, venía del estado de México, no tiene antecedentes de contacto familiar, ni de conocimiento de alrededor donde venía, se han evaluado todos esos contactos por parte de Senasica, Semarnat, se hizo un enfoque de la salud», agregó.

Alcocer puntualizó que no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados, o estar preocupado por este caso.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Alcocer que abordara este tema -al término de su conferencia de casi tres horas- por «alguna inquietud» que se generó tras el reporte de la OMS.