El delegado del Instituto Nacional de Migración, Ignacio Fraire Zúñiga, negó tajantemente que dicho organismo impida el acceso a cualquier instancia que tenga su obligación o el interés de verificar la situación de los migrantes alojados en la Estación Migratoria.

En entrevista con El Heraldo, el funcionario federal aclaró que el INM tiene la obligación de permitir el acceso porque así lo marca la ley y la normatividad en cuanto a que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos puede ingresar las 24 horas del día a sus instalaciones. Otra instancia que lo puede hacer es la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), así como el Instituto Federal de Asesoría y Defensoría Pública.

Indicó que la gente que está en la Estación Migratoria son personas vulnerables protegidas en sus derechos, así como su propia identidad por parte del Estado Mexicano y por ende no se pueden divulgar fotografías ni sus rostros por su propia seguridad.

En tal sentido, negó que la delegación del Instituto Nacional de Migración esté en confrontación con el Instituto Federal de Asesoría y Defensoría Pública ni con su equipo, sino que están en la actualización del padrón de las personas que puedan ingresar a la Estación Migratoria, dado que si no se les permite el acceso, efectivamente ellos pueden buscar un amparo porque la ley les permite, siempre y cuando se les niegue el acceso por escrito y de manera oficial a sus instalaciones. “Si hubiera algún impedimento de que ingresara la Defensoría Pública solamente sería por falta de actualización de las personas que puedan ingresar, pero en ningún momento, hasta ahorita ha habido oficios de manera legal hacia la defensoría ni de la defensoría hacia nosotros. Nosotros no hemos impedido el acceso a nadie. Tienen el acceso sin ningún problema. No hay conflicto en ningún sentido”.

Asimismo, dijo que hay una total coordinación, tan es así que el pasado fin de semana hubo una reunión entre los titulares de la delegación del Instituto Nacional de Migración, el Instituto Aguascalentense del Migrante y de la delegación del Instituto Federal de Asesoría y Defensoría Pública donde estuvieron tocando el tema migrante en el Estado.