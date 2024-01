Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que el Presidente Joe Biden dijo estar dispuesto a cerrar la frontera con México para que republicanos acepten acuerdo migratorio, su homólogo Andrés Manuel López Obrador afirmó que es una propuesta demagógica que se da por la época electoral en Estados Unidos.

Durante la mañanera, López Obrador cuestionó que Estados Unidos destine dinero para las guerras entre Rusia y Ucrania y a la de la Franja de Gaza y no se apoye a países de América Latina y El Caribe.

«¿Y cómo se destina tanto dinero al armamentismo, a las guerras, cuánto dinero invertido para la guerra de Rusia y Ucrania?», cuestionó AMLO.

«Y ahora, para la confrontación, también en la Franja de Gaza con Israel y, ¿cuánto a Guatemala, cuánto a Haití, cuánto a Honduras y otros pueblos? Entonces, es muy demagógica la postura ‘vamos a cerrar las fronteras'».

-¿Como lo que dijo el Presidente Biden?, se le preguntó.

«Sí, lo respeto mucho al Presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el Presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros, entendemos la circunstancia, ¿pero imagínense cerrar la frontera? Con un poco de luz en la frente no se podría pensar que esa es una solución», afirmó.

«Imagínense el nivel de integración económica y comercial, somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo».

El Mandatario mexicano se opuso a que se cierre la frontera.

«¿Cómo se va a cerrar la frontera? Es como lo de los muros, una vez me planteó, porque había el acuerdo y se respetó con el Presidente Trump, de no hablar del muro y se portó muy bien, una vez que le propongo, cuando estábamos en plena pandemia que se redujera el cobro de la remesas, lo que envían nuestros paisanos, las comisiones, me dice: ‘no, no, no, no, no, si lo que voy a hacer es utilizar eso, aumentarlo para la construcción del muro'», agregó López Obrador.

«Entonces le tuve que decir, con todo respeto, ‘Presidente, eso no resuelve, le voy a mandar un video de un túnel que acabamos de descubrir de Tijuana a San Diego, que pasa por abajo de la garita. Habíamos encontrado ocho o 10 túneles, ahora ya tenemos un plan, ya no hay, ya no lo hemos encontrado».

«Y estuvo, como tiene sentido del humor, pues solo se río, pues eso no es serio, con todo respeto

«¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración con muros?, ¿cómo vamos a resolver los problemas de migración cerrando la frontera?».

El Jefe del Ejecutivo mexicano aseguró que propuestas como la de Biden se dan por las elecciones.

«¿Por qué estas propuestas? Porque hay elecciones, ya una vez que pasan las elecciones ya es otra la agenda, pero tenemos, los mexicanos, que conocer estos antecedentes, política es tiempo», expresó.

López Obrador indicó que a los republicanos y demócratas «les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio».

«Hay elecciones en Estados Unidos y lo estamos viendo como tanto los del partido republicano como del partido demócrata están sacando de las gavetas y el archivo de la migración, el narcotráfico básicamente, porque hay campañas», aseveró.

«Entonces siempre buscan culpar a los migrantes, culpar a los mexicanos, les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio».

Y preguntó a los legisladores estadounidenses qué hacen ellos para ayudar a la gente de países pobres.

«Me gustaría que me dijeran republicanos y demócratas, los líderes, no los ciudadanos, que me dijeran, ¿qué hacen para ayudar a que mucha gente de países pobres de América no tengan como única opción, como única salida, echarse a andar y abandonar a sus familias para ir a buscar trabajo, para ir a buscar algo que mitigue en algo su pobreza?», lanzó AMLO.

«¿Qué hacen los gobiernos republicanos, los gobiernos demócratas, qué han hecho?».

«Hace poco recordaba yo que desde la Presidencia de John F. Kennedy, cuando la alianza para el progreso, no ha habido un programa del Gobierno de Estados Unidos para apoyar a los pueblos de América Latina y El Caribe».