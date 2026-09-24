Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Marina (Semar) reforzó las acciones de vigilancia, prevención y preparación ante el huracán «Polo» en las zonas susceptibles de afectación y en el norte del País, luego de que el fenómeno volvió a alcanzar la categoría 5.

La Semar reportó este jueves que mantiene vigilancia permanente con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas y disponer de capacidad para auxiliar a la población en caso de afectaciones.

De acuerdo con su informe, «Polo» se localiza a 442 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero; 265 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y 237 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El meteoro recuperó la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson después de haberse debilitado a categoría 4 durante el miércoles.

La amplia circulación de «Polo» provocó lluvias y chubascos, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, condiciones que, advirtió Marina, podrían generar afectaciones en zonas marítimas y costeras.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó durante la madrugada que «Polo» continuaba desplazándose paralelo a las costas de Michoacán, con dirección noroeste y una velocidad de 15 kilómetros por hora.

Marina mantuvo activo el Plan Marina en Fase de Prevención, dispositivo que desde el martes contempló 13 mil 947 elementos navales distribuidos en distintas regiones del litoral del Pacífico.

El despliegue naval incluyó además 917 integrantes de Brigadas de Respuesta a Emergencias, 307 vehículos, 25 buques, 76 embarcaciones, 17 plantas potabilizadoras, 12 cocinas móviles y maquinaria pesada, de acuerdo con el dispositivo informado por la dependencia.