El municipio de Aguascalientes mantiene una estrecha vigilancia sobre la reventa de boletos para conciertos en el Palenque y el Foro de las Estrellas, según afirmó Javier Soto Reyes, Secretario de Ayuntamiento y Director General de Gobierno. Aunque no se han recibido denuncias formales, se han tomado medidas para abordar este problema.

Soto Reyes destacó que, si bien no ha habido reportes oficiales de reventa de boletos, el municipio ha estado atento a situaciones sospechosas. Una reciente situación ocurrida en un centro comercial de la Altaria fue mencionada como ejemplo, donde las autoridades fueron alertadas y tomaron medidas adecuadas con la ayuda de la policía local.

«Nosotros como tal no hacemos detenciones», explicó, «le pedimos el apoyo a Seguridad Pública, y ya ellos se comunicaron, pues atendieron el reporte que se hizo en su momento». Destacó que el enfoque principal está en situaciones que podrían implicar estafas o fraudes, como la venta de boletos falsificados, donde se requiere la intervención de las fuerzas del orden.

A pesar de la falta de denuncias formales, el secretario reconoció la complejidad del problema de la reventa, describiéndolo como un tema cultural arraigado en la sociedad. «Sabemos que en el código está prohibida esta situación, pero pues muchas veces la misma gente no quiere hacer su denuncia», comentó. Sin embargo, hizo un llamado a la comunidad a denunciar al 072 cualquier situación de reventa o fraude, asegurando que las autoridades están disponibles para atender estos reportes.