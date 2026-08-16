Durante el ciclo escolar 2026-2027 continuarán en los planteles de Aguascalientes las acciones de prevención de adicciones y promoción de la salud. La estrategia incluirá jornadas informativas, materiales para estudiantes y padres de familia, además del seguimiento físico de alumnos de primaria, informó Aquiles Romero González, representante federal de la SEP.

El funcionario señaló que se mantendrán abiertos los canales de comunicación para que niñas, niños y adolescentes conozcan los riesgos del consumo de sustancias ilícitas y sus efectos en la salud y el entorno. También continuará la elaboración y distribución de guías con información preventiva y herramientas para que las familias puedan afrontar estas situaciones.

Las jornadas de paz y contra las adicciones se realizarán durante todo el ciclo escolar, con al menos una actividad mensual en los planteles, como parte del trabajo preventivo desarrollado por las autoridades educativas.

De manera paralela, seguirá el programa “Vive Feliz, Vive Saludable”, mediante el cual se dará seguimiento a diferentes indicadores de salud. Entre estudiantes de primaria se efectuarán mediciones de peso, talla y capacidades visuales y auditivas.

Las evaluaciones abarcarán todos los grados y grupos, como continuación de las acciones realizadas durante el periodo anterior. Los resultados permitirán elaborar diagnósticos sobre las condiciones de los alumnos, identificar necesidades específicas y orientar acciones para proteger su bienestar físico y prevenir posibles afectaciones.