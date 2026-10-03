Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Ante el despliegue de aproximadamente 500 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la frontera del Valle del Río Grande, Texas, la Secretaría de Marina movilizó a 159 efectivos, 11 vehículos y dos drones del lado mexicano.

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmaron este sábado la movilización estadounidense y explicaron que México mantiene un operativo paralelo en la franja fronteriza de Tamaulipas.

Las dependencias calificaron ambos movimientos como «operaciones espejo» entre los dos países.

«Estos despliegues forman parte de las operaciones espejo entre ambos países, que son testigo de su compromiso por reforzar la seguridad fronteriza, mejorar las capacidades de detección y resguardar la soberanía correspondiente», señalaron en un comunicado conjunto.

Del lado estadounidense, el movimiento de tropas se realiza en el marco de la denominada Operación Vanguardia Ardiente.

«A su vez, el Comando Norte de los Estados Unidos, a través de sus cuentas oficiales, en el marco de la operación Vanguardia Ardiente, externó que lleva a cabo el despliegue de aproximadamente 500 elementos de sus fuerzas armadas», precisaron.

Frente a esa movilización, la Armada de México desplegó personal y equipo desde el Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas.

«Por lo anterior, la Armada de México, a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas, en el marco de la Operación Sable, realiza despliegues operativos en la franja fronteriza de su jurisdicción con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones», detallaron.

El Gobierno federal sostuvo que la presencia militar a ambos lados de la frontera se desarrolla bajo mecanismos de coordinación entre México y Estados Unidos y enfatizó que éstos no implican operaciones de fuerzas estadounidenses en territorio nacional.

«La relación entre ambos países se conduce a través de los cuatro ejes de la política binacional del Gobierno de México: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación», indicó.

Marina aseguró que continuará con las operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte y subrayó que la cooperación con Estados Unidos se mantendrá por canales institucionales.

«Cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla por los conductos institucionales establecidos, con pleno respeto a la soberanía, atribuciones y jurisdicción de cada país», recalcó.

El movimiento de tropas estadounidenses se concentra en el Valle del Río Grande, una de las zonas de mayor actividad en la frontera entre Texas y Tamaulipas, mientras que del lado mexicano la Operación Sable tiene como punto de despliegue el Sector Naval de Matamoros.

La movilización se dio en un contexto de reforzamiento de la cooperación militar y de seguridad entre ambos países, que durante 2026 ha incluido reuniones entre la Sedena, la Marina y el Comando Norte estadounidense, así como ejercicios conjuntos y mecanismos de coordinación fronteriza bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía, de acuerdo con autoridades.

En septiembre, mandos de la Sedena y la Marina sostuvieron encuentros con el Comando Norte estadounidense para fortalecer mecanismos de cooperación bilateral, mientras que 518 militares mexicanos participaron entre agosto y septiembre en un ejercicio rotacional en Fuerte Polk, Estados Unidos, enfocado en operaciones conjuntas ante amenazas asimétricas.