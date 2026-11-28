La legislación penal de Aguascalientes amplió la protección de la propiedad privada mediante una reforma al delito de allanamiento, que ahora contempla el ingreso no autorizado a terrenos, lotes, bodegas, ranchos y potreros, independientemente de que sean utilizados como vivienda, informó el diputado Adán Valdivia López.

En entrevista con El Heraldo de Aguascalientes, explicó que la modificación, publicada en el Periódico Oficial del Estado, responde a las demandas del sector rural ante el vacío legal que limitaba la configuración del delito a inmuebles habitados.

Las nuevas disposiciones contemplan sanciones de hasta dos años de prisión, según las circunstancias de cada caso, y buscan brindar certeza jurídica a propietarios e inversionistas.

En materia de abigeato, destacó que también entraron en vigor reformas para endurecer las sanciones por el robo de ganado y conductas equiparables, como el sacrificio de animales dentro de propiedades ajenas y el traslado de ejemplares con reporte de robo.

Precisó que las penas superan los cuatro años de prisión y que las modificaciones fueron elaboradas con la participación de organizaciones ganaderas para fortalecer la protección jurídica de los productores pecuarios.

Por otra parte, Valdivia López destacó la aprobación de la denominada Ley Lupus, que establece obligaciones para las instituciones estatales de salud en materia de detección, atención y seguimiento de pacientes con enfermedades autoinmunes.

La legislación contempla la activación de protocolos específicos desde las primeras etapas del diagnóstico, con el propósito de reducir los tiempos de atención médica y prevenir complicaciones que puedan poner en riesgo la vida de los pacientes.