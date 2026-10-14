Autoridades de salud y del Instituto de la Mujer de Calvillo advirtieron que continúan detectándose casos de cáncer de mama en etapas avanzadas, por lo que reforzaron las acciones de prevención y exhortaron a las mujeres a realizarse exploraciones clínicas y estudios diagnósticos oportunos.

Alina Rodríguez Gaytán, directora del Instituto de la Mujer, y Perla Elizabeth Martínez López, responsable de Salud Reproductiva del Distrito Sanitario 3, informaron que en octubre se desarrollan actividades de sensibilización, detección médica y acompañamiento a mujeres que enfrentan esta enfermedad.

El mastógrafo móvil permanecerá en Calvillo durante octubre y la primera semana de noviembre, para acercar los servicios y evitar que las pacientes tengan que trasladarse a la capital por una mastografía.

El 22 de octubre habrá una caminata a las 8:30 horas, con salida de la plaza principal y destino a la plazoleta de La Guayaba, donde se ofrecerán exploraciones clínicas de mama y pruebas de Papanicolaou.

El 21 de octubre, el Instituto de la Mujer organizará una jornada de acompañamiento psicológico y orientación nutricional para mujeres que han padecido cáncer o se encuentran en tratamiento. En coordinación con la asociación GAMA, se entregarán prótesis mamarias gratuitas a quienes las necesiten. Las interesadas pueden solicitar información en el Instituto o en la Jurisdicción Sanitaria.

Asimismo, el 31 de octubre, durante las actividades de “Mujeres a la Cancha”, se realizarán exploraciones mamarias y pruebas de Papanicolaou. Algunas participantes venderán productos para recaudar fondos destinados a cubrir gastos de transporte y estudios médicos.