Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- Yuri y Mauricio Ochmann se incorporan como investigadores a la octava temporada de “¿Quién es la Máscara?”, donde compartirán el panel con Anahí y Juanpa Zurita para descubrir la identidad de 18 celebridades que participarán con elaborados disfraces y números musicales.

Durante la presentación, Yuri destacó la importancia de ofrecer entretenimiento familiar tanto en México como en Estados Unidos, mientras que Ochmann expresó su entusiasmo por integrarse a un formato diferente a sus proyectos habituales.

Anahí, quien participará por tercera ocasión como investigadora, dio la bienvenida a sus nuevos compañeros y reconoció la trayectoria artística de Yuri. Por su parte, Juanpa Zurita celebró su permanencia durante las ocho temporadas del programa.

Omar Chaparro continuará como conductor principal, mientras que Marisol González mostrará lo que sucede detrás del escenario. Kiara Liz y Jair Sánchez participarán como coconductores y Cynthia Urías será la voz oficial.

Entre las novedades destaca “El Tesoro”, una bóveda con pistas adicionales para descubrir a los famosos. Además, la inteligencia artificial tendrá mayor presencia en las cápsulas de presentación de los personajes.

El productor Miguel Ángel Fox aseguró que estas herramientas permitirán mantener actualizado el formato televisivo. La nueva temporada se transmitirá por Las Estrellas, a partir de las 20:30 horas.