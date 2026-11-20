Diez policías del grupo K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) obtuvieron certificaciones como instructores y manejadores caninos tras participar en programas de capacitación especializada en Texas, Estados Unidos. La corporación también recibió cinco perros entrenados para detectar narcóticos, armas de fuego y papel moneda, que serán incorporados a las labores operativas en Aguascalientes.

La preparación se realizó en el Hill Country Dog Center, donde cinco elementos cursaron un programa de ocho semanas para formarse como instructores caninos. Durante este periodo, adquirieron conocimientos sobre entrenamiento en detección de aromas, obediencia y selección de ejemplares de acuerdo con las necesidades de cada operativo.

Otros cinco policías participaron en un curso de cuatro semanas para especializarse en el manejo de perros detectores de drogas, armas de fuego y dinero en efectivo. Los diez elementos concluyeron su preparación y recibieron las certificaciones correspondientes.

Como parte de este proceso, la corporación recibió en donación cinco ejemplares identificados como Ajax, Blitz, Niko, Ramy y Gabesz, que se integrarán al grupo K9 para reforzar las inspecciones y los operativos de seguridad.

Durante la capacitación, el policía Saúl Octavio fue reconocido como el mejor participante del curso, debido a su desempeño y a las habilidades demostradas durante las evaluaciones.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que la capacitación permanente permite fortalecer las capacidades operativas de la corporación y mejorar la preparación de sus integrantes.

Indicó que continuarán los programas de profesionalización policial para ampliar los recursos disponibles en las tareas de prevención, detección y combate al delito en la entidad.