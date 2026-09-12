Como parte de los trabajos de rehabilitación del colector pluvial en el poniente de la ciudad, la Secretaría de Obras Públicas Municipales lleva a cabo la construcción de un muro de piedra braza sobre la calzada oriente del bulevar Juan Pablo II, informó el alcalde de Aguascalientes, Leo Montañez.

Los trabajos buscan reforzar la contención y canalización del agua de lluvia, con el propósito de reducir las afectaciones durante la temporada de precipitaciones y proteger a las familias asentadas en el sector. El personal operativo trabaja actualmente en la edificación de la estructura, que forma parte de las obras previstas para mejorar el funcionamiento del sistema pluvial.

Montañez señaló que, durante las siguientes etapas, se instalará tubería con un diámetro superior a tres metros para conducir el agua pluvial y reducir su acumulación en la zona durante las lluvias.

De manera paralela, el Gobierno Municipal realiza labores de conservación y mantenimiento en el camino provisional habilitado en el área donde se desarrolla la obra. Estas acciones tienen como finalidad mantener las condiciones de circulación para residentes y automovilistas mientras continúan los trabajos de rehabilitación del colector.

La intervención forma parte de las obras de infraestructura hidráulica que se llevan a cabo en el poniente de la capital para mejorar la conducción de los escurrimientos y atender los puntos afectados por la acumulación de agua durante las precipitaciones.