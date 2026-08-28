El municipio de Calvillo ha reforzado las acciones de prevención y atención ante la presencia del gusano barrenador del ganado, con seis casos acumulados y tres activos hasta el momento, exclusivamente a ganado y no se han detectado afectaciones en otras especies informó el presidente municipal, Daniel Romo Urrutia.

El alcalde explicó que, tras recibir las primeras notificaciones de las autoridades, el gobierno municipal puso en marcha una estrategia preventiva para informar a la población y atender oportunamente cualquier caso que pudiera presentarse. Entre las medidas implementadas se encuentra una campaña de difusión mediante espectaculares y material informativo distribuido a través de los recibos del servicio de agua potable, con el propósito de llegar a los domicilios del municipio.

Señaló que también se han realizado capacitaciones dirigidas a integrantes de la Asociación Ganadera Local, con la participación de especialistas del ISSEA, SEDRAE y personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), quienes han explicado las medidas de prevención y atención ante posibles casos. Además, el Ayuntamiento contrató los servicios de una médica veterinaria para brindar atención y seguimiento a los productores ganaderos que reporten alguna sospecha, con la posibilidad de trasladarse hasta las comunidades donde sea requerida.

Destacó que el gobierno municipal mantiene coordinación con las autoridades estatales y federales para atender la problemática y evitar que el número de casos aumente, al considerar que la actividad ganadera representa una parte importante de la economía de la región. Finalmente, Romo Urrutia hizo un llamado a los productores y propietarios de animales a revisar periódicamente su ganado y mantenerse atentos ante cualquier señal que pudiera corresponder al gusano barrenador.