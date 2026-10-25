Desde 2022 se han perforado 21 pozos de agua potable en Aguascalientes, de los cuales 17 ya se encuentran en funcionamiento y cuatro permanecen pendientes de equipamiento, informó el director general del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, Jesús Vallín Contreras.

Actualmente, el organismo cuenta con 240 pozos activos. Entre las causas que pueden dejar fuera de servicio estas instalaciones se encuentran el abatimiento del nivel del agua, la pérdida de capacidad de extracción, el ingreso de arena y el colapso de la tubería de ademe.

Estas condiciones también pueden afectar los equipos de bombeo, por lo que se estima un plazo de 24 horas para realizar las maniobras necesarias para sustituir una bomba.

Como parte de las acciones para fortalecer el suministro de agua potable, se prevé que los cuatro pozos pendientes de equipamiento entren en operación a mediados de 2027.

Vallín Contreras señaló que los pozos activos cumplen con las normas oficiales de calidad del agua y que ninguno ha sido cerrado por problemas relacionados con este aspecto.