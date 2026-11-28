Con una inversión de 384 millones de pesos y la generación de 300 empleos directos, Mercado Libre amplió su infraestructura logística en Aguascalientes mediante la apertura de un centro de distribución en el parque industrial Mezquite Park, al sur de la ciudad.

Las instalaciones, inauguradas por la gobernadora Tere Jiménez, cuentan con una superficie de más de 12 mil 700 metros cuadrados y capacidad para procesar hasta 74 mil paquetes diarios, así como para realizar 3 mil entregas en un mismo día. Desde este complejo se atienden 369 códigos postales correspondientes a 15 localidades de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas.

José Milla, director sénior de Transporte de Mercado Libre México, explicó que durante las mañanas se preparan y realizan las entregas a los compradores, mientras que por las tardes se concentran y clasifican los envíos de vendedores locales para distribuir sus productos en todo el territorio nacional.

La nueva infraestructura complementa las operaciones del centro de almacenamiento y procesamiento de mercancías que la compañía mantiene en el parque industrial Finsa. En conjunto, la empresa dispone de más de 16 mil 500 metros cuadrados de infraestructura logística en la entidad.

Tere Jiménez destacó que la ampliación de las operaciones permitirá a las micro, pequeñas y medianas empresas locales acceder a nuevos mercados mediante el comercio electrónico, además de generar empleos indirectos en actividades de transporte y servicios.

De acuerdo con Mercado Libre, su ecosistema comercial en México cuenta con la participación de más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas y constituye la principal fuente de ingresos de 414 mil familias.

Por su parte, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, señaló que estas inversiones contribuyen a diversificar la economía estatal y fortalecer las cadenas de suministro.