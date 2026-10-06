Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Marina (Semar) reforzó sus controles internos contra actos de corrupción, conflictos de interés y manejo irregular de información, luego de identificar esas conductas entre los riesgos éticos susceptibles de presentarse entre su personal.

En su nuevo Código de Conducta 2026, publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia informó que realizó un diagnóstico interno a partir de denuncias, estadísticas del Órgano Interno de Control (OIC), estudios sobre clima laboral y otros análisis institucionales.

El ejercicio permitió identificar como riesgos recurrentes el uso indebido del cargo, el cohecho y el conflicto de intereses, además de la alteración, ocultamiento o manejo inadecuado de información institucional.

«La Secretaría de Marina realizó un análisis multidisciplinario de denuncias, diagnósticos institucionales, estadísticas del Órgano Interno de Control (OIC) y estudios en materia de clima laboral, hostigamiento, acoso y no discriminación», explicó.

«Este proceso permitió identificar los riesgos éticos más recurrentes y susceptibles de materializarse en la institución, destacando que la causa transversal es el incumplimiento de leyes, normas y disposiciones institucionales».

Esas conductas, advirtió, pueden afectar no sólo el funcionamiento interno, sino las operaciones y la confianza ciudadana.

Entre los riesgos detectados enlistó los relacionados directamente con hechos de corrupción y los derivados de la información privilegiada o institucional a la que tienen acceso marinos y servidores públicos, mediante un manejo inadecuado, alteración u ocultamiento.

Ante ese diagnóstico, Marina estableció nuevas obligaciones de conducta para todo su personal, independientemente del nivel jerárquico, función o régimen de contratación.

El Código ordena a los servidores públicos evitar cualquier beneficio indebido, mantener controles sobre los recursos bajo su responsabilidad y anteponer los intereses de la institución y del País a los personales, económicos o de cualquier otra naturaleza.

En materia de conflicto de interés, dispuso que sus integrantes deberán abstenerse de participar en asuntos en los que exista la posibilidad de obtener un beneficio personal directo o indirecto.

También reforzó las reglas sobre la documentación de las operaciones institucionales, con lo que los integrantes de Marina deberán elaborar bitácoras, reportes, partes informativos, evidencias operativas y archivos digitales «con exactitud y sin omisiones», para que cada registro refleje fielmente los hechos y decisiones adoptadas.

La medida, explicó la dependencia, busca garantizar que la información sea confiable y evitar decisiones sustentadas en datos falsos.

El personal deberá además mantener la confidencialidad de información clasificada o estratégica y protegerla mediante controles tecnológicos para impedir filtraciones, accesos indebidos o pérdida de información sensible.

Otra de las medidas centrales será la obligación de todo servidor público de reportar ante las instancias correspondientes las conductas contrarias al Código de Ética o al nuevo Código de Conducta.

Para ello, la Marina dispuso que cada integrante firme una Carta Compromiso en la que manifieste que conoce las reglas y acepta cumplirlas.

El personal también deberá comprometerse a cooperar de manera total y transparente con el Comité de Ética o con el OIC durante investigaciones por posibles irregularidades.

Las denuncias podrán ser presentadas por servidores públicos o particulares ante ambas instancias.

Cuando una investigación determine la existencia de una falta administrativa no grave, corresponderá al área de responsabilidades del OIC establecer la sanción, y si se considera grave, el caso será remitido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El nuevo Código fue firmado el pasado 11 de septiembre por el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Morales, sustituye al vigente desde mayo de 2023 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

La actualización se da a conocer luego de las investigaciones sobre una red de huachicol fiscal en la que fueron involucrados mandos y ex integrantes de Marina, como los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados de delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

En la misma causa fue imputado Miguel Ángel Solano Ruiz, «El Capitán Sol», capitán de corbeta retirado a quien la FGR atribuyó participación en la estructura relacionada con los Farías, interviniendo en operaciones vinculadas con aduanas y el ingreso irregular de combustible.

Solano está preso en el penal del Altiplano luego que fue detenido por la Marina en Zapopan, Jalisco, y su situación jurídica deberá resolverse en la continuación de la audiencia inicial prevista para el 8 de octubre.