El diputado Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración, anunció que se implementarán mejoras en el Congreso del Estado en materia de seguridad, tecnología y gestión administrativa para el 2024.

Explicó que están realizando observaciones y propuestas para los requerimientos del próximo año, con un enfoque especial en mejorar la seguridad del Congreso. Algunos diputados han expresado preocupaciones específicas sobre este tema en las entradas y salidas del recinto legislativo.

Agregó que las nuevas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad de las personas y prevenir situaciones de riesgo, como el ingreso de armas u objetos peligrosos.

El diputado destacó también la importancia de mejorar las tecnologías utilizadas en los procesos de votación en el Pleno Legislativo. Hasta el momento, no se ha realizado una cotización específica, pero se han iniciado conversaciones con instituciones y universidades que podrían ofrecer propuestas. Se espera establecer contacto con estas entidades para obtener información detallada y viable.

Explicó que esta tecnología sería similar a los sistemas utilizados en el Congreso Federal y se contemplaría su implementación en el presupuesto correspondiente. Aunque no se tiene prevista su instalación durante el presente año 2023, se han mantenido acercamientos con los diputados para garantizar la seguridad de todas las personas que ingresen nuevamente a los recintos legislativos.

En cuanto a las observaciones actuales, realizadas a los 27 diputados, el presidente del Comité de Administración mencionó que hasta el momento no se ha recibido ninguna. Al cierre del ejercicio fiscal pasado, no se encontraron observaciones relevantes en cuanto a las cifras. En la actualidad, se está finalizando la gestión administrativa en términos de comunicación y gastos operativos, con un enfoque en evaluar los proyectos futuros.

El diputado enfatizó la importancia de cumplir con la ley en relación a los lineamientos de los fondos y destacó que cada diputado tiene su propia dinámica de trabajo y responsabilidad en el ejercicio de su función pública.