El Instituto de Educación de Aguascalientes oficializó el protocolo del programa de prevención “Hazlo por tu hijo”, que permitirá reforzar la revisión de mochilas y vestimenta de estudiantes de educación básica y media superior, con participación voluntaria de madres, padres y tutores, se informó.

El programa entró en vigor esta semana y contempla la coordinación entre autoridades educativas, docentes y familias. Los planteles deberán realizar reuniones informativas con estudiantes y tutores para explicar los objetivos y procedimientos, además de recabar el consentimiento informado de los padres y la aceptación expresa de los alumnos.

La revisión de mochilas y vestimenta comenzará desde el hogar y, cuando sea necesario, podrá realizarse en los planteles con la presencia de padres de familia. Si se detectan objetos prohibidos, la dirección escolar podrá retirarlos temporalmente y notificará a los tutores para su entrega directa.

El protocolo establece que los estudiantes deberán ingresar únicamente con material didáctico, libros de texto y útiles escolares autorizados. Queda restringido el acceso de armas de fuego, objetos punzocortantes, pirotecnia, sustancias tóxicas o estupefacientes, tabaco, vapeadores, alcohol, medicamentos sin prescripción médica, herramientas contundentes y juguetes bélicos, entre otros artículos.

En casos que representen un riesgo para la vida o la salud de la comunidad escolar, se contempla la intervención de las instituciones de auxilio correspondientes.

El IEA establece, además, que la participación de las familias es voluntaria y que negarse a autorizar una revisión no podrá afectar la permanencia del estudiante en el plantel.