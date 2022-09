Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia acordó ayer elaborar nuevos proyectos sobre la prisión preventiva oficiosa, en los cuales se buscará acotar o limitar la aplicación de esta figura, sin llegar al extremo de derogar virtualmente un párrafo de la Constitución.

El Ministro Luis María Aguilar retiró su propuesta de inaplicar el artículo 19 de la Carta Magna, que fue derrotada el martes pasado por 7 votos contra 4, para presentar un nuevo proyecto, que recogerá la opinión mayoritaria de que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos.

Por su parte, la Ministra Norma Piña también retiró un proyecto que amparaba a un presunto capo del cártel La Unión Tepito, con la idea de buscar una interpretación constitucional que pueda lograr mayoría contra esta figura, que recluye, a veces por años, a personas acusadas por un catálogo de 16 delitos que no han sido declaradas culpables.

No hay plazo para la presentación de los nuevos proyectos, y no hay garantía alguna de que sumaran los ocho votos necesarios para generar criterios obligatorios para todos los jueces del País.

La Corte rechazó la propuesta de Aguilar luego de una semana de intensas presiones públicas por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó que los Ministros «no le tienen amor al pueblo», al tiempo que sus funcionarios advertían graves consecuencias para la seguridad pública.

Si bien el tema no ha sido enterrado, el presidente Arturo Zaldívar admitió ayer, al final de la sesión, la dificultad de buscar un consenso «donde realmente no lo tenemos», y consideró que será un gran reto lograr una sentencia aceptable para la mayoría.

Cabe recordar que, el lunes pasado, el Ministro Juan Luis González Alcántara propuso que la Corte interprete que el termino prisión «oficiosa» no quiere decir prisión «automática», sino únicamente que, en esos 16 delitos, los jueces tienen que analizar de oficio si recluyen al acusado, aún si no lo pide la fiscalía, pero siempre tendrían que justificar la decisión.

Aguilar negó haber propuesto declarar inconstitucional la Constitución, o haber planteado la invalidez del artículo 19.

Reiteró su critica a la prisión preventiva oficiosa, que atenta contra la presunción de inocencia y no ayuda a solucionar el problema de inseguridad en el País, sino que castiga sobre todo a personas de escasos ingresos y educación, indígenas, mujeres y otros grupos vulnerables y sin acceso a una defensa adecuada.

En las sesiones de lunes y martes, varios Ministros enfatizaron que el uso creciente de la prisión oficiosa, alentado en este sexenio, es contrario a los principios del nuevo sistema penal, en el cual es mucho más fácil someter a una persona a juicio que en el sistema vigente hasta 2016.