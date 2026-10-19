El director general del Centro de Conciliación Laboral, Gregorio Zamarripa Delgado, advirtió que la acumulación de reformas laborales y la incertidumbre por la revisión del tratado comercial de América del Norte representan presiones para las pequeñas y medianas empresas, así como para los negocios familiares, por lo que planteó la necesidad de coordinar acciones entre las autoridades y los sectores productivos.

El funcionario señaló que los incrementos salariales, la reducción de la jornada laboral, la llamada Ley Silla y las prestaciones adicionales obligan a los empleadores a realizar ajustes en sus operaciones.

Consideró necesario diseñar una política pública que contemple las capacidades económicas de cada negocio y las medidas que puede adoptar el Estado para acompañar la transición, sin excluir a los establecimientos pequeños.

Zamarripa Delgado agregó que la revisión del tratado comercial y el entorno económico internacional generan incertidumbre para las empresas, particularmente ante la posibilidad de una contracción de la economía nacional y local.

Indicó que las autoridades estatales trabajan en la coordinación de las dependencias relacionadas con el desarrollo económico y el ámbito jurídico para atender esta situación.

Finalmente, señaló que la situación de los empleados burocráticos requiere atención, al considerar que está pendiente la discusión sobre una reforma que permita revisar su régimen laboral.