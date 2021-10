La reforma energética planteada por el presidente López Obrador es un retroceso para la sociedad, para los empresarios y para el planeta, dado que la CFE no tiene las condiciones para resolver lo que México necesita en materia energética, además de que se vendrían muchas demandas internacionales contra el país por incumplimiento de tratados internacionales, así lo señaló la Consejera Nacional del PRD, Angélica de la Peña.

En conferencia de prensa, afirmó que la iniciativa en materia de energía eléctrica del presidente de la República busca estatizar al país y llevarlo a la ruta de Venezuela y de aprobarse se podrían venir más apagones y va a ser un verdadero desastre.

Estableció que de aprobarse dicha reforma se vendrían muchas demandas, lo que va a provocar tener una situación muy inestable para el país ante el incumplimiento de tratados internacionales, incluyendo los Acuerdos de París, el T-MEC, con la Unión Europea, así como con muchos empresarios nacionales e internacionales.

Asimismo, lamentó la actitud intimidatoria que ejerce el Ejecutivo Federal hacia los legisladores para que apruebe en Fast Track su iniciativa, lo cual es inadmisible e irrespetuoso por su manera de conducirse.

Finalmente, confió en que el PRI no llegue a ceder a las pretensiones del presidente de la República para que sea aprobada su reforma energética, de ahí que el Tricolor incluso ya propuso discutir el tema profundamente en un parlamento abierto y mediante foros. “El PRI ya decidió, en el Senado fueron contundentes, no van a aprobar esa reforma. El Grupo parlamentario echó abajo la posibilidad de que MORENA sacara una votación Fast Track, ese es un indicio importante. El coordinador de los priístas también fue muy contundente de no aceptarle al presidente ningún tipo de presión hacia su partido, me parece que ese tipo de cosas ayuda mucho a que el presidente no se salga con la suya”.

Así lo dijo:

“Estamos violentando muchos tratados internacionales que tienen que ver con obligaciones de México para avanzar en la implementación de recursos naturales que son necesarios para bajar el Co2 del planeta y tener energías limpias”.

Angélica de la Pena, Consejera Nacional del PRD.