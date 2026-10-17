El Instituto Registral y Catastral de Aguascalientes descartó que la propuesta federal de homologación catastral provoque, por ahora, modificaciones en los valores de los inmuebles o en el cobro del impuesto predial.

Su director, Miguel Romo Reynoso, explicó que la iniciativa pretende unificar procedimientos, requisitos y herramientas digitales, incluida Llave MX. Sin embargo, todavía no existen lineamientos operativos, aunque su entrada en vigor está prevista para enero de 2027.

Aclaró que las actualizaciones catastrales dependen de solicitudes municipales. El Instituto realiza los estudios técnicos, mientras los ayuntamientos revisan los resultados y los remiten al Congreso estatal para determinar las disposiciones fiscales correspondientes.

Entre las preocupaciones municipales mencionó la posible utilización de una plataforma federal para pagos, la autonomía local, el intercambio de información con fines fiscales y los costos tecnológicos.

Romo Reynoso informó que entre 2024 y 2025 se actualizaron todas las claves catastrales del estado, después de más de una década sin revisiones generales. Este año, siete municipios solicitaron ajustes específicos.

Reiteró que el cobro del predial corresponde a los municipios y que el valor catastral no equivale al comercial.