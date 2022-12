Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Son días propicios para reflexionar qué debimos y dejamos de hacer durante el año que está por concluir. Esperamos, sinceramente, que las metas del año que viene sí se cumplan a cabalidad. Reflexionemos sobre lo siguiente:

RECURSOS INTERNOS

Saber cómo otras personas se comportan requiere inteligencia, pero conocerme a mí mismo requiere sabiduría. Manejar la vida de otras personas requiere fortaleza, pero manejar mi propia vida requiere poder verdadero. Si estoy contento con lo que tengo, puedo vivir con simplicidad y gozar al mismo tiempo, la prosperidad y el tiempo libre. Si mis metas son claras, puedo alcanzarlas sin nerviosismo. Si estoy en paz conmigo mismo, no gastaré mi fuerza vital en conflictos. Si he aprendido a dejar ir, no necesito temer el morir. Lao-tse.

MI FILOSOFÍA

Opto por no ser un hombre común. Es mi derecho ser un hombre diferente, si puedo. Busco la oportunidad, no la seguridad. Rechazaré ser un hombre cuidadoso, humilde y aburrido al hacer que mi estado y mi nación vean por mí. Quiero soñar y construir, fracasar y triunfar; nunca ser un número entre aquellas almas tristes y débiles que no han conocido ni la victoria ni el fracaso. Sé que la felicidad puede llegar solamente del interior a través del trabajo constructivo duro y del pensamiento positivo y sincero. Sé que los llamados placeres momentáneos no pueden confundirse con un estado de felicidad. Sé que puedo obtener una medida de satisfacción interna de cualquier trabajo si planeo de manera inteligente y lo ejecuto valientemente. Sé que si pongo cada gota de esfuerzo que poseo –física, mental y espiritual– hacia el logro de una tarea valiosa y si caigo extenuado por el camino, la Mano Invisible me alcanzará y me levantará. Sí, quiero vivir peligrosamente, planear mi proceder con base a riesgos calculados, resolver los problemas de cada día para tener una paz interior. Sé que, si sé cómo hacer todo esto, sabré cómo vivir y, si sé cómo vivir, sabré cómo morir. H. B. Zachry.

CONDICIONES

Si quieres ser respetado, debes respetarte a ti mismo y a los demás. Si quieres dominar a otros, debes aprender a dominarte a ti mismo. Si quieres amigos, sé amistoso. Si quieres justicia, sé justo con los demás. Si quieres que se te trate con consideración, sé considerado. Si quieres cortesía, sé cortés. Si quieres ser fuerte, sé apacible, pero valeroso. Si quieres conservar tu reputación, busca buenas compañías. Si quieres ser aceptado, nunca hables mal de tu prójimo. Si quieres ser libre, deja en libertad a los demás. Anónimo.

AL ESPEJO

Cuando obtengas lo que quieres en tu lucha por ganancias y el mundo te haga rey por un día… Simplemente ve al espejo, mírate a ti mismo y ve lo que el hombre tiene que decirte. No se trata de tu padre, madre o esposa por cuyo juicio debes pasar. El veredicto de quien más cuenta en tu vida, es de QUIEN te está mirando en el espejo. Él es a quien debes satisfacer más que a todos lo demás, ya que él está contigo hasta el final. Y tú habrás pasado tu examen más difícil si el hombre del espejo está satisfecho. Tú puedes ser aquel quien tuvo suerte, entonces piensa que eres alguien maravilloso. Pero el hombre del espejo dice que sólo eres un fanfarrón si no puedes míralo directo a los ojos. Puedes burlarte de todo el mundo a lo largo de los años y obtener palmadas en la espalda al pasar. Pero tu premio final será ataques cardíacos y lágrimas si has engañado al hombre del espejo. Anónimo.

Deseo, sinceramente, que el 2023 sea mucho mejor que el 2022; que logren lo que tanto han anhelado para ser felices con su familia.

Aguascalientes; diciembre de 2022