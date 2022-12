Para todos los involucrados en educación, han sido meses de grandes desafíos y de grandes esfuerzos por salir adelante; no todo está solucionado, pero hay esperanzas de mejorar el campo educativo. Por lo anterior, y por estar a nueve días de que finalice el año 2022, es propicio hacer reflexiones sobre algunos pensamientos:

COMIDA GRATIS

Cierto día, una pequeña flotilla de camaroneros decidió usar un sólo lugar como su base de operaciones. Las gaviotas entonces tuvieron a su alcance una dotación de desperdicios de camarón. Toda la comida que las aves pudieran comer la tenían justo frente a sus picos. Durante tres años, las gaviotas se deleitaron. Pero un buen día, los barcos camaroneros abandonaron el lugar y la comida gratis para las gaviotas había terminado. Días después las gaviotas volaron sobre la bahía, aturdiendo con su gritería, perplejas y coléricas por haber perdido su acostumbrada comida. Conforme pasaban los días, empezaron a morir por inanición. Las aves pudieron haber sobrevivido si hubieran hecho resurgir sus viejos hábitos de cacería, pero el largo período de COMIDA GRATIS había atrofiado su instinto por esforzarse en obtener su comida. (Anónimo) ¿Qué podemos aprender de este relato?

UN MAESTRO

El maestro es un profeta, por cuanto que pone los cimientos del mañana. También es un artista, por cuanto que la arcilla con que trabaja es el material precioso de la personalidad humana. Es un amigo, porque su corazón responde a la fe y a la confianza que en él han depositado sus alumnos. Es ante todo un ciudadano, ya que su obra estriba en mejorar la sociedad con su enseñanza y su ejemplo. Es un pionero, porque siempre está intentando lo imposible. Y lo más curioso del caso es que siempre gana. Es un creyente, todos sus actos se refieren a la fe en el mejoramiento constante de la mente, las facultades y la capacidad de la raza humana. Quizá tú no tengas ni la vocación ni las cualidades para llegar a ser un maestro, pero, no te preocupes, hay otras maneras para ayudar a nuestro prójimo y mejorar en la medida de lo posible sus condiciones, ya que eso no está necesariamente reservado sólo a los maestros. Anima a tus semejantes a que hagan uso de los talentos que Dios les ha dado para que sirvan para el bien y la prosperidad. (Joy E. Morgan) ¿Es mucha responsabilidad ser maestro?

QUIERO

La palabra QUIERO está en los labios de casi todo el mundo, también en el corazón de bastantes, pero en la voluntad de muy pocos. Aunque parezca extraño, donde la palabra QUIERO se encuentra menos es en la voluntad libre de los hombres. En la práctica, solemos confundir mucho el querer y el desear. En realidad, sólo deseamos las cosas, muy pocas veces las queremos. Querer algo de verdad, es quererlo cueste lo que cueste; es tomar un camino de decisión y de compromiso en la vida. Y un camino así es duro y nos espanta a la mayor parte. Querer, con la voluntad, es tomar la vida en serio. Y porque hay muy pocos que quieran tomar la vida en serio, hay muy pocos que quieran de verdad algo. Por esto encontrarás tan poca competencia si quieres llegar a la cumbre y andar por el camino de la perfección. Y por eso verás a tantos que en la vida se contentan con sentarse a mitad de ruta para contemplar cómodamente el paisaje. Todos deberíamos preguntarnos muchas veces: cuando uso la palabra QUIERO, ¿la pronuncio con los labios, el corazón o con la voluntad? (Jean Baptiste Lacordaire)

Agradezco, profundamente, a El Heraldo de Aguascalientes por permitirme publicar, libremente, mis visiones educativas. Agradezco también a los que leen mis escritos. Felices fiestas de Navidad.

Aguascalientes; diciembre de 2022

Prof. Flaviano Jiménez Jiménez