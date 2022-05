CDMX.- Christian Nodal ahora sí ya cubrió todos los tatuajes que tenían en su cuerpo referentes a Belinda.

El intérprete viajó a dar un concierto a Costa Rica, en donde aprovechó una tarde libre para ir a taparse un rayón que tenía en la frente con la palabra «Utopía», haciendo referencia a un disco de su ex novia.

El tatuador Christian Araya y su hija Catalina fueron entrevistados por el programa Ventaneando y contaron cómo taparon la palabra con una flor.

«Yo sinceramente me di cuenta hoy (el martes) de todo lo que significaba que él se hubiera hecho ese tatuaje.

«Él habló conmigo, me dijo que quería una flor de cerezo en la frente, me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano […] resulta que hoy (el martes), ya viendo todas las noticias y todo lo de la farándula, pues me di cuenta de que era eso, de lo que estaba cubriendo», dijo.

Catalina Araya, una pequeña de 8 años que tatúa por hobbie, le hizo un corazón verde en la mano. (Elizabeth García/Agencia Reforma)

