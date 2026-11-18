Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Después de cinco años de exigencias de comunidades del Valle de México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podría comenzar a operar con nuevos procedimientos de salida durante el primer cuatrimestre de 2027, informó la asociación civil Aeronáutica Segura, Menos Ruido, A.C.

El avance representa un cambio significativo: los estudios acústicos y las propuestas elaboradas por especialistas ciudadanos fueron incorporados al análisis técnico que desarrollan los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Patty Elton Benhumea, secretaria general de la Asociación, destacó que la apertura de las autoridades permitió transformar una demanda ciudadana sostenida durante años en propuestas concretas que hoy se encuentran en una etapa avanzada de evaluación.

«No estamos aquí para decir que los ciudadanos vencieron al Gobierno. Estamos aquí para reconocer que ciudadanos y autoridades encontraron una manera de trabajar juntos», afirmó.

Explicó que, de acuerdo con la información compartida por las autoridades el pasado 13 de noviembre, se han desarrollado hasta cuatro diseños durante el proceso de revisión, con la participación de especialistas de SENEAM y representantes técnicos del movimiento ciudadano.

Jaime L. del Río, capitán y piloto aviador y participante en las mesas técnicas, explicó que los trabajos se concentran particularmente en los procedimientos de salida de las pistas 23 del aeropuerto capitalino.

De esa forma, la modificación propuesta contempla que las aeronaves que despeguen de las pistas 23 del AICM realicen un viraje a la derecha poco después del despegue, tomando dirección norte-noroeste, para dirigirse hacia la zona de San Mateo e incorporarse a una trayectoria sobre el Periférico Norte como estaba antes de 2021.

Con dicha modificación, se espera que los aviones alcancen una mayor altura antes de sobrevolar determinadas zonas habitacionales, lo que contribuiría a disminuir la intensidad del ruido percibido por sus habitantes.

El diseño ha sido revisado con el Centro de Control de Tránsito Aéreo y enviado a aerolíneas, entre ellas Aeroméxico y Viva Aerobus, para realizar simulaciones y verificar su viabilidad operacional.

El organismo indicó que, según el calendario de trabajo comunicado por SENEAM, los nuevos procedimientos podrían publicarse en enero o febrero de 2027 y entrar en vigor durante marzo o abril, siempre que concluyan satisfactoriamente las evaluaciones, validaciones y autorizaciones correspondientes.

Rafael Trovamala, especialista en análisis de ruido aeronáutico, informó que el movimiento desarrolló aproximadamente mil horas de mediciones acústicas en 17 puntos de monitoreo, con recursos y participación de las comunidades.

La Asociación subrayó que no pretende eliminar por completo el ruido generado por un aeropuerto ubicado dentro de una zona densamente poblada, sino reducir al mínimo posible el número de personas afectadas, sin trasladar el problema a otras comunidades.