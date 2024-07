Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Para septiembre próximo, Petróleos Mexicanos (Pemex) sólo importará 52 mil barriles de combustibles al día entre gasolinas, diesel y turbosina, aseguró su director general Octavio Romero Oropeza.

Esto significa que para el noveno mes del año las compras al exterior de Pemex se reducirán en 90 por ciento.

Para lograr lo anterior deberá incrementarse la producción nacional en menos de dos meses, lo que se espera que suceda con la entrada en operación de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

De cuerdo con cifras de la Secretaría de Energía (Sener), sólo Pemex, sin contar a privados, importó 547 mil barriles al día en mayo, último dato disponible.

De ese total. 358 mil barriles son de gasolinas, 156 mil de diesel y 60 mil barriles de turbosina.

Las declaraciones de Romero Oropeza se dieron en la conferencia mañanera del pasado viernes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde enfatizó que para el primer trimestre del 2025 sólo se comprarán 20 mil barriles diarios de combustibles.

«Cuando lleguemos a septiembre solo se van a comprar 52 mil barriles diarios, y en el primer trimestre del 25, ya con la entrada en pleno de la coquizadora de Tula, habremos logrado el 98 por ciento de la autosuficiencia en combustibles, cuando esté (la coquizadora de) Salina Cruz incluso estaremos por arriba de la demanda nacional, tendremos un superávit», apuntó.

Pese a las intenciones del Gobierno, hasta el momento la refinería Olmeca no ha iniciado producción.

Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, consideró que lograr la meta anterior es imposible por varios factores, por lo que el País seguirá dependiendo de manera significativa de las importaciones de combustibles.

Detalló que el Gobierno está contabilizando la producción de Deer Park, que además de no destinar toda su producción al mercado nacional, geográficamente no está en México, sino en Estados Unidos, por lo que traer sus productos sigue implicando una importación.

Destacó que las coquizadoras de las refinerías de Tula y Salina Cruz, aún no funcionan y el mismo Pemex ha reconocido que la de Oaxaca no estará lista sino hasta 2025; aunado a que la refinería Olmeca tampoco ha iniciado operaciones.

«Los números que están haciendo, a todas luces, son imposibles. Acaban de decretar que Dos Bocas ya va a estar operando cuando sabemos que eso está bastante lejos.

«Además de que los niveles de utilización los calcularon con un hipotético 100 por ciento, lo que no es el caso, y eso les va a truncar todas las expectativas que tienen de producción», puntualizó.