Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras acumular años de muy baja expansión del Producto Interno Bruto (PIB), analistas ya empezaron a reducir sus estimaciones del crecimiento potencial del País, es decir, la tasa máxima a la que la economía puede avanzar de forma sostenida.

Anteriormente se calculaba que el crecimiento potencial de México era de entre 2.0 y 2.5 por ciento, pero ahora este rango ya está siendo modificado a la baja.

«Hace 15 años todavía se pensaba que era de 2.5 por ciento incluso. Es difícil decirlo con precisión, pero el potencial de México parecería hoy más cerca de 1.5 por ciento que del 2.5 por ciento que tuvimos hace tiempo», dijo en entrevista Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citi.

Para el analista, la baja productividad en México sigue siendo la restricción principal para el crecimiento, además de la falta de dinamismo de la inversión.

Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex, coincidió en que ese indicador ya está por debajo de 2.0 por ciento.

«Estimamos que el crecimiento en el mediano plazo, de 2027 hacia adelante, sería de 1.7 por ciento», expresó.

En su informe 2026 sobre México, publicado ayer, el Fondo Monetario Internacional señaló que para elevar el crecimiento potencial del País es necesario estimular la inversión privada, algo que se lograría eliminando las brechas de infraestructura, reduciendo la incertidumbre y las cargas regulatorias.