Staff Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-Autoridades sanitarias estadounidenses acortaron el tiempo de aislamiento recomendado a las personas infectadas con Covid-19, el cual pasó de 10 a cinco días.

«La ciencia demuestra que la mayor parte de la transmisión del SARS-CoV-2 ocurre temprano en el curso de la enfermedad, generalmente en el primer o segundo día antes de la aparición de los síntomas», indicó la CDC.

Con la nueva actualización, el aislamiento se reduce de 10 a cinco días para los asintomáticos y de 14 a cinco para los no vacunados que han estado expuestos al virus.

Mientras que las personas que han recibido la vacuna de refuerzo no necesitan ponerse en cuarentena después de una exposición, pero deben usar cubrebocas durante 10 días.

La agencia también aconseja el uso de la mascarilla durante cinco días después de la cuarentena, mientras que los contactos que estén vacunados no necesitan autoaislarse.

«Estas actualizaciones permiten que todos puedan seguir con su vida de manera segura», explicó Rochelle Walensky, directora de la agencia.

La CDC dio a conocer ayer la recomendación en medio de un aumento de casos diarios por coronavirus en Estados Unidos a causa de Ómicron.

Investigaciones sugieren que la nueva variante puede causar enfermedades más leves que las versiones anteriores del coronavirus, pero la gran cantidad de infectados amenaza con aplastar la capacidad de los hospitales, las aerolíneas y otras empresas.

¡Participa con tu opinión!