Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el recorte presupuestal que le aplicó la Cámara de Diputados, el INE disminuyó 558 millones de pesos a la organización de la elección federal y local de 2024.

Sin embargo, los consejeros electorales garantizaron que no habrá riesgos en el desarrollo de la contienda, pues se cuidó que la disminución fuera en áreas de menor impacto y otras serán compensadas con ahorros.

La Cámara de Diputados aplicó un recorte de 5 mil 3 millones de pesos al Instituto, de ellos 3 mil 528 millones eran para una posible consulta electoral, que no se solicitó.

Otros 39 millones de pesos eran para organización de elecciones extraordinarias, pero al desconocerse si estás se realizarán también anulan dicha partida.

Los otros mil 434 millones saldrán de diversos proyectos. Entre ellos la organización de la elección a la Presidencia y al Congreso de la Unión, a la cual le reducen 552 millones para quedar en 8 mil 802 millones de pesos.

Para la elección local, el Instituto había destinado 81 millones, pero bajó la partida a 75 millones.

Las acciones que están dentro del Fortalecimiento de la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura del Servicio Público se le quitan 485 millones 339 mil pesos.

Al área del Registro Federal de Electores le quitan 67 millones, y a la transparencia otros 11 millones.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Carla Humphrey, aseguró que este reajuste no pega a los estándares de calidad y la certeza para la preparación y desarrollo del proceso electoral.

Tampoco, prometió, se ven afectados derechos laborales ni la operación de las juntas locales ejecutivas, las juntas distritales ejecutivas y oficinas centrales.

CONTROVERSIA

Los consejeros y representantes discutieron más de dos horas la presentación de una controversia constitucional, la cual era impulsada por cuatro consejeros y no alcanzó la mayoría.

Una parte del Consejo advertía que era necesario acudir a la Suprema Corte para hacer valer la independencia y autonomía del organismo; sin embargo, otros aseguraron que esos instrumentos no conducen a nada.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien también rechazó una controversia, argumentó que envió una carta al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, en la que le pide que de requerir más recursos, le pedirá una ampliación.

Esto pese a que en años anteriores el INE demandó la ampliación presupuestal y Hacienda le aclaró que no podía entregar más dinero del que le fue aprobado por el Congreso.