El analfabetismo en Aguascalientes se redujo a 1.5%, lo que representa a unas 17 mil personas, nivel que se encuentra por debajo del parámetro de 4% establecido por la UNESCO, mientras que el promedio de escolaridad aumentó de 10.5 a 11.2 años, informó Alejandro Monreal Dávila, director del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas en el Estado.

El funcionario señaló que los resultados de la reciente Encuesta Intercensal del INEGI confirman los avances que se han registrado en materia educativa en la entidad y destacó que el incremento en el promedio de años de escolaridad incluso superó la meta de 11 años planteada para la actual administración.

Explicó que la población que permanece en esta condición presenta características que dificultan su localización y atención, debido a que se trata principalmente de personas adultas mayores, algunas con problemas de salud o discapacidad y otras que viven en comunidades alejadas. Ante esta situación, señaló que el reto para el INEPJA ya no consiste únicamente en ampliar la cobertura, sino en localizar a las personas que permanecen en condición de analfabetismo y llevarles el servicio hasta sus comunidades. Subrayó que, pese a que el porcentaje es reducido, el instituto no dejará de atender a quienes todavía requieren alfabetización.

En paralelo a la reducción del analfabetismo, dijo que el instituto también prevé cerrar el año con un crecimiento en el número de personas que concluyen sus estudios. Monreal Dávila informó que, al inicio de la actual administración, el INEPJA registraba alrededor de 4 mil 700 graduados, mientras que para este año se estableció como meta alcanzar los 11 mil. Aseguró que dicha cifra se alcanzará durante septiembre, tres meses antes de concluir el año, por lo que el instituto prevé superar el objetivo establecido.