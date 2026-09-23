Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Después de alcanzar ayer la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, el huracán «Polo» redujo su intensidad a 4, pero continuará generando lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que esta mañana el ciclón se ubica a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), «Polo» se desplaza hacia el norte a 4 kilómetros por hora y continuará como huracán categoría 4 hasta el viernes por la mañana, paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Se prevé que mañana jueves alcance su mayor aproximación a las costas mexicanas, a unos 230 kilómetros de Michoacán.

El sistema dejará lluvias de 75 a 150 milímetros en el sur de Jalisco, Colima, el oeste y costa de Michoacán, así como en la costa y oeste de Guerrero. En el oeste de Oaxaca se esperan precipitaciones de 50 a 75 milímetros.

También se pronostican vientos de hasta 90 kilómetros por hora en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como oleaje de entre 7 y 9 metros en Jalisco, Colima y Michoacán.

La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que la marejada ciclónica podría elevar de manera importante el nivel del mar y provocar el ingreso de agua hacia playas y zonas cercanas.

Ante estas condiciones, pidió evitar actividades recreativas y marítimas, alejarse de playas, esteros y cuerpos de agua, y evacuar las zonas bajas y costeras que determinen las autoridades locales.