La reducción de la jornada laboral, prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027, se aplicará sin recortes salariales y mediante acuerdos específicos entre empresas y trabajadores, informó Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA).

El dirigente sindical explicó que los mecanismos para disminuir las horas de trabajo se definirán a través de los reglamentos interiores y las revisiones de los contratos colectivos. Entre las alternativas que se analizan se encuentran reducir dos horas de trabajo los sábados o distribuir el ajuste mediante la disminución de algunos minutos en cada jornada de la semana.

González González señaló que la FTA no aceptará modificaciones que impliquen fragmentar la jornada laboral mediante la ampliación de los periodos de descanso intermedio, por ejemplo, de 30 a 45 minutos, como una forma de evitar el cumplimiento de la jornada continua.

Asimismo, indicó que las empresas deberán actualizar sus sistemas de registro de asistencia para garantizar el cumplimiento de los nuevos horarios y de las disposiciones relacionadas con la Ley Silla.

Entre las tecnologías que se contempla incorporar se encuentran los mecanismos de reconocimiento biométrico, que permitirán registrar con mayor precisión las horas de entrada y salida.

Estos controles también brindarían certeza a los trabajadores ante posibles controversias laborales y facilitarían la acreditación de horarios en caso de accidentes de trabajo.

Respecto a las negociaciones con los distintos sectores industriales, reconoció que todavía se encuentran en etapa inicial y en enero habría acuerdos y modalidades que adoptará cada empresa para cumplir.