Las redes sociales y el teléfono celular pueden convertirse en uno de los primeros puntos de contacto con el entorno de consumo para las personas que salen de un centro de rehabilitación por adicción a metanfetamina tipo cristal, señaló Kalina Isela Martínez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

El hallazgo corresponde a testimonios recabados por investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante la elaboración de un nuevo programa de intervención especializado.

La especialista señaló que, al mostrar los primeros borradores del programa a usuarios que habían participado en la investigación, estos advirtieron que, al concluir un tratamiento, el primer acercamiento con el entorno relacionado con el consumo no necesariamente ocurría de manera presencial, sino a través del teléfono y las redes sociales, donde podían reencontrarse con personas, contactos o dinámicas vinculadas con su etapa de consumo.

A partir de estas experiencias, el equipo incorporó herramientas específicas para atender este factor dentro del proceso de recuperación y prevención de recaídas. El programa es resultado de varios años de investigación y de un trabajo colectivo en el que se realizaron más de 800 encuestas y alrededor de 60 entrevistas a personas usuarias de centros de rehabilitación, familiares y profesionales de la salud.

Martínez explicó que el proyecto surgió ante el incremento del consumo de metanfetamina tipo cristal entre quienes solicitan tratamiento por adicciones y ante la falta de programas diseñados específicamente para atender el consumo de esta sustancia.

Durante la presentación del libro Programa de intervención por consumo de metanfetamina tipo cristal (PIMEC), realizada en el marco de la XXVIII Feria del Libro de la UAA, el director de Centros de Integración Juvenil en Aguascalientes, Mario García Martínez, señaló que el cristal se ha convertido en la sustancia de mayor impacto entre las personas que llegan a tratamiento, debido a sus consecuencias físicas, emocionales y sociales.